C’è Enrico Ruggeri: «Grazie Sardegna,  ami la buona musica» 

Questa sera a Siniscola arriva una band che suona davvero, senza basi né trucchi. Enrico Ruggeri sale sul palco di piazza Don Migliorisi alle 22, per l’ultima tappa a ingresso gratuito del suo “Electric Tour 2026”, in occasione della Festa di Nostra Signora delle Grazie. Oltre 40 anni di musica tra rock, canzone d’autore e grandi successi, da “Peter Pan” a “Mistero”. Vincitore 2 volte del Festival di Sanremo, con oltre 4 milioni di dischi venduti e più di 2 mila concerti alle spalle, il rocker milanese è anche autore di “Quello che le donne non dicono”, scrittore di romanzi e racconti, e volto di Rai2 con “Gli occhi del musicista”, il programma che racconta la musica e la società italiana con lo sguardo di chi la fa. Prima di salire sul palco, ci ha parlato di Sardegna, di voci senza filtri, di Platone e di parole.

Chiudere l’estate a Siniscola, a ottobre, quando i turisti sono sempre meno e si confondono con le persone del posto: sembra quasi il mare d’inverno della sua celebre canzone. Che rapporto ha con l’Isola e con il suo pubblico?

«Ottimo direi! Perché la Sardegna è sempre stata una regione molto ricettiva verso la buona musica. Ricordo ancora la rabbia del pubblico davanti ai concerti in playback, con gli artisti cacciati dal palco. Ormai sembra quasi una leggenda, ma c’è stato un tempo in cui la gente si ribellava. La Sardegna ha sempre premiato chi suona veramente e, senza alcuna retorica, qui ho sempre fatto bei concerti, davanti a un pubblico molto intonato. Da due o tre anni, però, i promoter dell’Isola si stanno aprendo ad un altro tipo di musica».

Quella dalla quale ha preso le distanze nel suo ultimo album, “La caverna di Platone”, dove rivendica l’assenza di autotune?

«Sì, penso a chi usa l’autotune o la musica campionata. Noi non abbiamo sequenze né un gobbo elettronico. Il nostro imperativo è che nessun concerto sia uguale al precedente, ma che siano tutti momenti unici, una serie di mondi uno diverso dall’altro, come dovrebbe sempre essere la musica. Il pubblico viene a vedere e ascoltare un musicista che suona davvero, non che fa finta. Il suono vero di una chitarra non è paragonabile a un suono campionato, e lo stesso vale per il canto. È anche il senso del titolo del disco. Il mito della caverna è quanto mai attuale: i riflessi delle ombre proiettate sulla parete vengono scambiati per verità. Forse l’unica via d’uscita è parlarne, sensibilizzare, combattere contro questo stato di cose, correndo anche il rischio di essere attaccati».

Se ogni concerto deve essere un momento unico, nemmeno la scaletta può essere scritta una volta per tutte. Dopo oltre 40 anni di carriera, scegliere cosa suonare è sempre una rinuncia.

«Più che di rinuncia parlerei di ascolto di ciò che vuole il pubblico. Ci sono una dozzina di brani irrinunciabili, come “Peter Pan”, “Quello che le donne non dicono” e “Il mare d’inverno”. Il resto lo decidiamo a cena, nelle chiacchierate prima dei concerti. Poi, durante l’esibizione, sentiamo che aria tira sul palco e cerchiamo di capire che cosa piace al pubblico in quel momento, se ha voglia di rock o di qualcosa di più riflessivo».

Accanto ai brani irrinunciabili ci sono le canzoni minori, quelle che restano fuori dalla scaletta. Proprio i loro titoli tornano ora nel suo nuovo libro di racconti, “Personaggi e interpreti”, in uscita il 20 ottobre. Come nasce?

«Non scrivevo racconti da 26 anni. Questa volta ho dato alle mie storie i titoli delle mie canzoni minori, ma con un significato diverso, come a dire che ogni parola può avere una sua valenza. Ci sono arte, amore, amicizia, vita di oggi, temi intimi. Il bello del racconto è che ognuno è autonomo e, rispetto alla canzone, mi concede più libertà».

E ora che dalle piazze si passa ai teatri, che cosa verrà dopo?

«Quello che desidero davvero è riportare in televisione “Gli occhi del musicista”. Per farlo, devo dedicarmi alla fase del convincimento, per trasmettere la validità della proposta. Ne vale la pena».

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