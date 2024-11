C’è da spostare il mercatino degli ambulanti 

C’è da spostare un bazar. Ambulanti e clienti chiedono di riportare il mercatino del martedì nella zona di Su Rondò perché la posizione attuale tra via Bostares e via Porrino è carente di servizi e parcheggi. E l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Cabasino sta organizzando il trasloco.

Le voci

«Il mercato non è bello in questa zona - dice Tonino Sanna, 63enne, che nella sua bancarella propone abbigliamento invernale - Ci sono persone che non conoscono la nostra nuova posizione. I parcheggi sono complicati: alcuni veicoli spostano le transenne posizionate e passano tra le vie rischiando di fare danni».

Dello stesso avviso anche Roberto Soddu, 60enne, pescivendolo: «La posizione attuale è un grande problema - lamenta - il fondo della piazza, quando piove, diventa fangoso e quindi la gente è poco invogliata a venire. Gli affari, di conseguenza, non vanno molto bene. I lavori che sono stati fatti a Su Rondò hanno ridotto, e non poco, i posteggi disponibili per noi commercianti».

«Voto per ritornare dove eravamo all’origine - dice aggiungendosi al coro Massimiliano Carboni, 46enne, fruttivendolo - Avevamo i bagni, i parcheggi, e non disturbavamo né la circolazione né i residenti della zona. I posteggi erano più grandi e l’asfalto era più liscio. Da tre anni ci hanno spostato qui tra via Bostares e via Porrino, hanno promesso di riportarci presto a Su Rondò, ma stiamo ancora aspettando che ciò avvenga davvero».

Le bancarelle

La posizione poco visibile e la mancanza di servizi penalizzano anche le attività più presenti. Patrizia Tibaldini, 66enne, con 38 anni di esperienza come venditrice di abbigliamento da donna, spiega come queste carenze influiscano sugli affari: «Un mercato piazzato su due vie crea confusione - dice - Un’idea più congeniale sarebbe stata quella di concentrare tutte le attività nella in Porrino, creando meno dispersione. Ciononostante, i clienti sanno che siamo sempre qua, ma per il turista che non conosce Pula non è facile trovarci. Inoltre, noi paghiamo il suolo il pubblico e il posteggio, come se fossimo ancora a Su Rondò».

Il Comune

Sul tema, il sindaco Walter Cabasino rassicura i commercianti, promettendo il ritorno alle origini: «Entro la fine dell’anno il mercatino tornerà a Su Rondò. I lavori nella zona sono stati completati, la mappatura dei posteggi è stata già studiata. Tutti i commercianti avranno il loro spazio per le attività».

