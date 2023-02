C’è Cus-Sarroch,  la grande sfida va in scena alle 18 

La sfida delle sfide. All’angolo gialloblù c’è il Sarroch, dominatore del gruppo G di B maschile con 47 punti, soltanto sei set persi e 16 vittorie consecutive. Uno score che sale a 18 se si considerano i due successi in Coppa Italia che hanno spedito Riccardo Romoli e compagni alla final four di una competizione che, come ufficializzato ieri dalla Fipav, vedrà il team sardo affrontare l’Acqui Terme a Castel Maggiore nella semifinale del 7 aprile.

All’angolo rossoblù, invece, i padroni di casa del Cus Cagliari, secondi in classifica e reduci da quattro vittorie di fila. Una striscia che gli universitari cercheranno di allungare nel big match del diciassettesimo turno in programma oggi alle 16 sul ring de Sa Duchessa, riducendo così il distacco di nove punti dalla vetta e vendicando il ko subito all’andata.

Capo d’Orso per il bis

A più di quattrocento chilomentri di distanza, appuntamento in contemporanea in casa della quartultima Appio Roma per la Stella Azzurra, ancora in cerca dei primi punti nel girone. Dopo il 3-1 sulla San Paolo, intanto, andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva nel gruppo B di B1 femminile il Capo d’Orso (ottavo), pronto ad ospitare la Galbiati oggi alle 15. Obiettivo riscatto, invece, per le cagliaritane (quartultime), in campo sempre alle 15 contro il Busnago (ultimo) in una gara interna che mette in palio importanti punti salvezza.

Garibaldi per la salvezza

In B2 femminile riparte dal test casalingo con il Vero Volley Monza (oggi alle 16) la rincorsa dell’Alfieri nel gruppo C. Le rossoblù, reduci da due ko di fila, occupano ora il sesto posto di un girone in cui resta invischiato nella lotta per non retrocedere il Garibaldi (penultimo), in campo alle 14.30 a La Maddalena contro il Lazzate. Rinviata al 14 marzo, invece, la sfida tra l’Orago e l'Ossi, riuscito ad interrompere una striscia di otto sconfitte nell’ultimo derby vinto proprio contro il Garibaldi.



