C’è concorrenza nel cuore del campo 

Tutti dentro. Per l’allenatore del Cagliari Davide Nicola lo scenario ideale per preparare la sfida con l’Inter a San Siro, in programma sabato a partire dalla 18. Anche Obert si è rimesso ormai al passo dei compagni e ci sarà pertanto l’imbarazzo della scelta in ogni reparto, soprattutto a centrocampo dove stanno tutti bene e si stanno meritando sul campo la presenza a Milano.

Il maxi ballottaggio

Prati - titolare nelle ultime tre partite - si è ripreso il posto nel cuore del campo sparigliando le carte e dimostrando, tra l’altro, di poter giocare anche in un centrocampo a due. Sacrificato in questa fase Makoumbou, che sembrava intoccabile sino a poche settimane fa. Continua a esserlo, invece, Adopo, tra i migliori anche domenica scorsa a Empoli. Così come Deiola continua a ritagliarsi il suo spazio, partendo dall’inizio o subentrando a gara in corso. Sono scese ulteriormente le quotazioni di Marin. Nemmeno un-minuto-uno in campionato per Jankto. Oggi nuova tappa di avvicinamento al match per i rossoblù ad Asseminello con una seduta mattutina.

Pasquetta

In vendita da oggi, intanto, i biglietti per la prossima partita in casa, contro la Fiorentina, il giorno di Pasquetta alle ore 15.

