C’è Como-Empoli, il Cagliari spera 

Sarebbe l’antipasto perfetto per i rossoblù di Nicola, se questo pomeriggio – ore 15 – il Como battesse l’Empoli, ancorandolo a quota 22. Sempre che domani nel delicato lunch match il Cagliari batta il Monza, costruendo così sui toscani un vantaggio di 7 punti.

«Vedo tutte le partite uguali, valgono tutte 3 punti e la mentalità deve essere vincere fino all'ultimo giorno», così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della partita con l'Empoli decisiva in chiave salvezza. «Mancano 9 partite, le vogliamo vincere tutte e vediamo dove ci porta questo. Sappiamo chi giocherà, ma abbiamo qualche dubbio perché ci sono alcuni giocatori che negli ultimi giorni del ritiro a Marbella hanno avuto un virus di stomaco. Ci sono alcune decisioni che dobbiamo prendere». A questo si aggiungono le squalifiche di Nico Paz e Dele Alli, che potrebbero portare a un cambio nell'assetto tattico dei lariani rispetto alle ultime uscite: «La cosa più importante è che tutti i 26 giocatori che abbiamo a disposizione sappiano che cosa vogliamo fare». Per affrontare i toscani, Fabregas si affiderà a Patrick Cutrone: «A San Siro contro il Milan l'ho visto carico, ha fatto una grande gara. Giocherà e farà gol».

Qui Empoli

Alla ricerca di una vittoria che manca da inizio dicembre. Roberto D'Aversa presenta la sfida contro i lariani facendo un po' la conta degli indisponibili, con qualcuno che è finalmente rientrato in gruppo: «Abbiamo perso Ismajli che è rientrato infortunato dalla sosta delle Nazionali. Però Fazzini e Viti ci sono; Cacace ha raggiunto una qualificazione ai prossimi Mondiali, quindi bisogna sfruttare il suo entusiasmo, la sua carica, e anche la qualità». Sul Como il tecnico ha le idee ben chiare: «Affrontiamo una squadra che esprime il miglior calcio, ma dobbiamo scendere in campo con determinazione e con la voglia di conquistare punti importanti per il nostro obiettivo».

