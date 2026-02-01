C’è “Comic Box” 

Videolina ripropone stasera, alle 21, la quinta puntata di “Comic Box”, il varietà comico condotto da Gabriele Cossu (foto) , affiancato dall'inseparabile Francesca Zara.

In studio anche la presenza inconfondibile di Marta, pronta a colorare la puntata con la sua originalità. Ospiti speciali della puntata: Bruce Ketta (alias Matteo Iuliani), direttamente da Milano, comico noto per il suo stile ironico e tagliente che ha conquistato il pubblico di Zelig. Quindi spazio a Benito Urgu, leggenda della comicità sarda, porta sul palco la sua satira pungente e il suo carisma unico, per un'esibizione da non perdere. Una puntata ricca di risate, personaggi esilaranti e momenti di puro intrattenimento.