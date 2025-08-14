VaiOnline
telecomando
15 agosto 2025 alle 00:45

C’è “Comic Box”  

Questa sera va in onda su Videolina alle 21 la terza puntata del programma “Comic Box”.
Risate assicurate all'interno di “Comic Box”, il varietà che accende il venerdì sera. Ospite musicale e comico della serata: Giuseppe Masia da Olbia, con i suoi sketch irresistibili e le canzoni tutte da ridere. Per la stand-up comedy arriva da Genova l’inconfondibile stile di Daniele Raco, tra ironia tagliente e racconti esilaranti. A guidare la serata il brillante Gabriele Cossu, affiancato dalla simpatica e frizzante Marta (insieme nella foto) , per uno show dal ritmo travolgente. «Non perdere una serata all’insegna dell’umorismo e del talento comico», annuncia divertito Cossu.

