C’è Chiara Miscali di Ardauli tra i 25 finalisti 

L’emozione è palpabile, l'entusiasmo per ciò che fa sempre più forte: Chiara Miscali è stata selezionata tra i 25 semifinalisti della ventottesima edizione del premio “Campiello Giovani”, prestigioso concorso letterario per aspiranti scrittori tra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all’estero, promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto.

Con il suo racconto “La a quattrocentoquaranta hertz”, la diciannovenne di Ardauli ha colpito positivamente la Giuria di Selezione che ha esaminato i 206 elaborati presentati. Per la vincitrice del “Premio Scerbanenco@Lignano”, studentessa al primo anno di Giurisprudenza a Sassari, una prova di brillantezza narrativa incentrata sul rapporto tra due elementi differenti ma affini.

«Il mio racconto parla della storia di un personaggio che tutti chiamano “il prete”», spiega Chiara, «e il cui vissuto viene narrato in prima persona da un ragazzo che lo conosce. Il prete si guadagna da vivere suonando l'organo, del suo passato si sa quasi nulla, è una figura enigmatica tramite cui affrontare argomenti come il senso del segreto, della confessione ma anche dell’oscurità».

Il 14 aprile si saprà la cinquina finalista, la cerimonia di premiazione sarà sabato 16 settembre al Teatro La Fenice di Venezia: il cammino è lungo ma sognare è lecito, con la consapevolezza che ogni passo compiuto è un’opportunità per crescere.