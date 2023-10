C’è Caterina Murino 

È l’ultima madrina del Festival del Cinema di Venezia, Caterina Murino (foto) , l’ospite della prima puntata della nuova stagione de “Il rotocalco – Sardi nel mondo”, in onda questo pomeriggio alle 15.15 su Videolina. Nel programma condotto da Andrea Sechi con la regia di Stefano Perra, l’attrice cagliaritana, da vent’anni in Francia, parlerà delle sue emozioni per la prestigiosa esperienza nell’ottantesima edizione della rassegna veneta, ma si soffermerà anche sulle tappe principali della sua carriera, la nostalgia della Sardegna e sui suoi tantissimi impegni extra-lavoro: su tutti l’amore per gli animali.

