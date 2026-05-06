C’è Caterina Murino a “Unione Cult” 

Un viaggio attraverso la Sardegna in un mondo che ai più resta ancora invisibile. Così, l’attrice Caterina Murino, insieme ai fotografi Fabrizio Pinna e Alessandra Cossu, ha attraversato l’Isola per documentare l’emergenza del randagismo visitando la realtà di rifugi, canili e gattili. Un racconto sul campo che unisce osservazione e denuncia.

L’attrice cagliaritana ce lo aveva promesso. E ha scelto “Unione Cult” per raccontare a Francesca Figus e a Francesco Abate il suo documentario “Attraverso i nostri occhi”.