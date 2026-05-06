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Radiolina.
07 maggio 2026 alle 00:33

C’è Caterina Murino a “Unione Cult” 

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Un viaggio attraverso la Sardegna in un mondo che ai più resta ancora invisibile. Così, l’attrice Caterina Murino, insieme ai fotografi Fabrizio Pinna e Alessandra Cossu, ha attraversato l’Isola per documentare l’emergenza del randagismo visitando la realtà di rifugi, canili e gattili. Un racconto sul campo che unisce osservazione e denuncia.

L’attrice cagliaritana ce lo aveva promesso. E ha scelto “Unione Cult” per raccontare a Francesca Figus e a Francesco Abate il suo documentario “Attraverso i nostri occhi”.

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