C’è Carlo Spanu con lo chef Cozzina 

Nella puntata odierna di “In cucina con Cozzina”, la trasmissione condotta dallo chef Pierpaolo Argiolu, noto Cozzina, oggi alle 14.33 su Videolina, l’ospite ci racconterà come si diventa meteorologi e come nascono le previsioni meteorologiche. Infatti ad aiutare lo chef questa settimana ci sarà il tenente colonnello Carlo Spanu, dell’Aeronautica Militare, colui che ogni giorno su Videolina ci dà informazioni dettagliate su che tempo farà in Sardegna. Risotto con funghi e gamberi il piatto scelto.