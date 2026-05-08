Dopo il pareggio colto a Bologna, il Cagliari ospita alla Unipol Domus l’Udinese nella terz’ultima partita del campionato di Serie A. Non una gara come le altre: i rossoblù di Fabio Pisacane possono certificare la matematica permanenza nella massima serie in caso di risultato positivo (pareggio o vittoria). Dalle 14.30, il prepartita con Carlo Alberto Melis, quindi la linea allo stadio per la radiocronaca di Lele Casini e al termine (anche su Videolina) il post partita con commenti, interviste e interventi dei tifosi.
Radiolina/Videolina.
09 maggio 2026 alle 00:46
C’è Cagliari-Udinese: salvezza in diretta?
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