C’è Cagliari-Parma 

Terzo appuntamento per la Serie A e per i tifosi del Cagliari che, dalle 14.30 su Radiolina, potranno seguire il prepartita e la radiocronaca del match contro il Parma. Al termine, dalle 17 (anche in tv su Videolina), il tradizionale dopogara con i commenti, le conferenze stampa dei protagonisti e il parere dei tifosi. Dopo l’amara sconfitta di Napoli, maturata all’ultimo minuto, i rossoblù di Pisacane cercano il riscatto davanti al proprio pubblico nel primo anticipo del terzo turno. Come di consueto, sarà Lele Casini a raccontare la partita (dalle 15) in diretta dalla Unipol Domus, mentre la conduzione in studio, durante una diretta che si protrarrà sino alle 18, sarà affidata a Carlo Alberto Melis.

