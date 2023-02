C’è Budoni-Latte Dolce: in palio il primo posto 

Ora o mai più. Il Budoni questo pomeriggio ha l’occasione di rivoluzionare la testa della classifica: battendo il Latte Dolce passerebbe in testa e farebbe il pieno di autostima in vista della volata finale per la Serie D. Le due corazzate sono divise da un solo punto e gli ospiti hanno dimostrato una solidità rara: all’andata era finita con un netto 4-0 per i sassaresi. Ma da allora sono passati mesi ed entrambe hanno mantenuto un’andatura tanto regolare tra loro (37 punti) quanto impossibile per le altre. E il Budoni si è preso la rivincita vincendo la semifinale di Coppa Italia.

Se dovesse vincere, il Latte Dolce salirebbe a + 4 mettendo una seria ipoteca sulla promozione. Alla stessa ora si giocano Tharros-Kosmoto Monastir e Lanusei-Ghilarza. Oristanesi e campidanesi hanno necessità di tirarsi fuori dalla zona playout, gli ospiti (a quota 21) ne hanno più bisogno rispetto ai padroni di casa (28 come Iglesias e Sant’Elena). Il Lanusei è relativamente tranquillo ma è più vicino alla parte bassa della graduatoria avendo 30 punti, quindi perdere col Ghilarza potrebbe causargli problemi. Queste le altre partite in programma tra 24 ore: Arbus-Nuorese, sfida decisiva per la salvezza (gli ospiti sono ultimi, i padroni di casa terz’ultimi); Carboni-Bosa; Ferrini-Villacidrese; Iglesias-Calangianus; Sant’Elena- Li Punti. Riposa il Taloro, fresco di sconfitta a Calangianus nel recupero del match saltato a gennaio.

