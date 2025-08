C’è Boosta al Doglio Un dj set gratuito assaggio di “Ocean” 

Lunedì 11 agosto alle 21 la Corte Doglio, nell'elegante Palazzo Doglio a Cagliari, si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle per accogliere Davide Dileo, in arte Boosta, co-fondatore dei Subsonica e tra i musicisti più visionari della scena elettronica italiana. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti che offrirà un assaggio sonoro di “Ocean”, lo show-evento che il 16 agosto animerà la Forte Arena di Santa Margherita di Pula, con una sinfonia di suoni, linguaggi e suggestioni, dove la musica classica incontra l’elettronica in una produzione mai vista prima.

Boosta, architetto sonoro del progetto, sarà protagonista di una mini dj set session, un’esibizione esclusiva tra synth, pianoforte ed esplorazioni elettroniche, per evocare l’anima più profonda di “Ocean”: contaminazione, eleganza, immersione. Un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera musicale e visionaria di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, che vedrà accanto al musicista la direttrice d’orchestra pluripremiata Beatrice Venezi, il dj e producer Marco Carpentieri, e la prestigiosa Orchestra De Carolis di Sassari.

Durante la serata sarà possibile acquistare i biglietti per “Ocean” a tariffa speciale o prenotare una lounge e assicurarsi il proprio posto in questa prima assoluta.

