C’è bisogno di un altro taxi, il Comune dà una nuova licenza 

Una nuova licenza taxi in arrivo a Tortolì. Il Comune ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per assegnare il servizio. Attualmente risultano in attività tre autorizzazioni per l’esercizio del servizio di taxi e nove per il noleggio con conducente con veicolo fino a nove posti. Il bando pubblicato sul sito istituzionale prevede tra i requisiti richiesti «l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea il quale risulta indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio, requisito minimo la patente di guida B e il certificato di abilitazione professionale, essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità di veicolo idoneo al servizio».

Le domande per partecipare al concorso dovranno essere inviate al Comune entro le ore 13 dell'8 luglio. I candidati idonei dovranno sostenere una prova d'esame fissata per il 16 luglio presso il comando di polizia locale. Al concorrente vincitore sarà assegnata la licenza. Sarà quindi redatta una graduatoria che rimarrà efficace per un periodo di 5 anni dalla data di approvazione e ad essa si ricorrerà qualora in tale periodo si verifichi una vacanza di posto, secondo quanto disposto dal bando. Dall'amministrazione fanno sapere che si tratta di un vecchio procedimento e che nel Comune di Tortolì sono previste quattro licenze. Delle tre assegnate, una risultava ancora disponibile e si sta mettendo a disposizione per implementare il servizio anche in base alle nuove esigenze della cittadina.