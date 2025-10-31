VaiOnline
Auto.
01 novembre 2025 alle 00:24

C’è Biasion a Tandalò 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mentre la 63ª Alghero-Scala Piccada - cronoscalata valida come blasonata finale nazionale del Campionato Italiano Velocità Montagna - si appresta a entrare nel vivo, e i 122 piloti, verificati ieri, oggi disputeranno le 2 manche di ricognizione (dalle 8.30) e domani le 2 di gara (dalle 9), gli appassionati possono segnare in agenda un’altra ghiotta opportunità: vedere Miki Biasion correre su Lancia Ypsilon Hf Rally4 a Tandalò, cronoscalata su terra (atipica sperimentale) in programma il 21-23 novembre.

Il pilota bassanese, 2 volte campione del mondo rally con Tiziano Siviero alle note nel 1988 e nel 1989, è il brand ambassador di Lancia, che ha festeggiato il ritorno nei rally col titolo costruttori “due ruote motrici” nel Campionato Italiano Assoluto Rally. ( v.ch. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Acqua, il grande spreco L’Isola disperde scorte grandi come l’Omodeo

Reti colabrodo, le più vecchie nei campi  In un anno via 340 milioni di metri cubi 
Piera Serusi
Regione

«La famiglia? Un’opportunità di sviluppo»

Cocco: sistema organico per rispondere a spopolamento e denatalità 
Giovanna Pittalis
Regione

Asl, direttori generali entro novembre: cinque in quota Pd

Presentate cinquantasei domande, a Cagliari favorito il toscano Polimeni  
(ro. mu)
La protesta

La rabbia dei pescatori: «Fermo biologico prorogato, è un abuso»

«Come faremo a pagare stipendi e tasse?» E rispuntano 65 pale eoliche in mare 
Gianfranco Locci
tensione

Destra e antifascisti, cortei vicinissimi

Grande spiegamento di forze di polizia a Cagliari per due manifestazioni contemporanee 
Luigi Almiento
Riforma della giustizia

Referendum, il No e il Sì già in campo

Il costituzionalista Grosso guida i contrari. Gasparri: avanti con le firme 