C’è Biasion a Tandalò 

Mentre la 63ª Alghero-Scala Piccada - cronoscalata valida come blasonata finale nazionale del Campionato Italiano Velocità Montagna - si appresta a entrare nel vivo, e i 122 piloti, verificati ieri, oggi disputeranno le 2 manche di ricognizione (dalle 8.30) e domani le 2 di gara (dalle 9), gli appassionati possono segnare in agenda un’altra ghiotta opportunità: vedere Miki Biasion correre su Lancia Ypsilon Hf Rally4 a Tandalò, cronoscalata su terra (atipica sperimentale) in programma il 21-23 novembre.
Il pilota bassanese, 2 volte campione del mondo rally con Tiziano Siviero alle note nel 1988 e nel 1989, è il brand ambassador di Lancia, che ha festeggiato il ritorno nei rally col titolo costruttori “due ruote motrici” nel Campionato Italiano Assoluto Rally. ( v.ch. )
