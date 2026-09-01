C’è Bianca Berlinguer 

Oggi in prima serata su Retequattro torna “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews con Bianca Berlinguer che apre la nuova stagione con un’intervista a Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.

Al centro della puntata anche il traguardo storico che il Governo Meloni si appresta a raggiungere, diventando l’esecutivo più longevo della storia della Repubblica Italiana. Un record che riapre il confronto sui risultati ottenuti dall’esecutivo e sulle condizioni economiche e sociali del Paese a quattro anni dal suo insediamento. Spazio poi alle difficoltà economiche che attendono le famiglie al rientro dalle vacanze, con i rincari di energia, carburanti e prodotti alimentari. Infine, un approfondimento sulla crisi climatica: il caldo non accenna a diminuire.