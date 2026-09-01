SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Telecomando
02 settembre 2026 alle 00:54

C’è Bianca Berlinguer 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi in prima serata su Retequattro torna “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews con Bianca Berlinguer che apre la nuova stagione con un’intervista a Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.

Al centro della puntata anche il traguardo storico che il Governo Meloni si appresta a raggiungere, diventando l’esecutivo più longevo della storia della Repubblica Italiana. Un record che riapre il confronto sui risultati ottenuti dall’esecutivo e sulle condizioni economiche e sociali del Paese a quattro anni dal suo insediamento. Spazio poi alle difficoltà economiche che attendono le famiglie al rientro dalle vacanze, con i rincari di energia, carburanti e prodotti alimentari. Infine, un approfondimento sulla crisi climatica: il caldo non accenna a diminuire.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Vacanze sarde, il peso del controesodo

l A. Carta, Marci
L’emergenza.

Marghine, dializzati costretti a viaggiare

Francesco Oggianu
Legambiente

I nemici della costa: ogni ora sei reati

Il mare italiano fra inquinamento, abusi e pesca illegale. L’Isola a metà classifica 
Controesodo da incubo, aerei pieni e spesso in ritardo

Il valzer delle partenze nello scalo di Cagliari: «Un girone infernale»

File interminabili per i passeggeri: «Così si rischia di perdere il volo» 
Sara Marci
Legge elettorale

Gelo di FI, il ballottaggio si allontana

Resta in campo solo l’emendamento Pera. Preferenze, centrodestra unito 