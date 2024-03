C’è Benito Urgu in scena a Sassari  

Calore, affetto, stima e ammirazione hanno avvolto Benito Urgu in queste ultime ore. I due spettacoli programmati a Cagliari per il 4 e 5 aprile all’Auditorium del Conservatorio hanno ottenuto il tutto esaurito in pochissimi giorni, provocando nell’artista, 85 anni, il desiderio di non deludere nessuno dei suoi #Urgufans.

Per questo motivo, cogliendo di sorpresa gli organizzatori, Benito Urgu ha deciso di proporre una replica dello spettacolo “Benito Urgu Forever” anche a Sassari. Sarà il Teatro Comunale, il 6 aprile alle 21,, a accogliere lo spettacolo dell’addio alle scene del più amato artista sardo. Sarà una nuova replica grazie alla quale Benito potrà incontrare e accontentare anche gli ammiratori e i seguaci del nord dell’isola. Il Box Office è aperto per le prenotazioni dei biglietti.