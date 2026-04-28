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29 aprile 2026 alle 00:16

C’è Atletico-Arsenal, tra un sogno e un incubo 

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Dieci anni dopo l'ultima volta in finale, nel mondo del calcio è cambiato tutto attorno all'Atletico Madrid che alle 21 (Prime Video) ci riprova nella semifinale d’andata contro l’Arsenal. Calciatori, allenatori, regolamenti e persino il Var, che all'epoca non era che un'idea. A essere sempre lì - quindicesimo anno sulla panchina dei Colchoneros - è Diego Simeone, con ancora al suo fianco i fedeli scudieri Koke e Griezmann. Nel frattempo ha arruolato (a 14 anni) anche il figlio Giuliano, nato a Roma e oggi 23enne, per la battaglia che non ha mai smesso di ronzargli in testa, quella coppa dalle grandi orecchie due volte sfiorata e due volte scippata dai cugini del Real. Tra il “Cholo” e la finale, questa volta, ci sono 180’ contro l'Arsenal.

Nei gironi, la squadra di Mikel Arteta si era imposta 4-0, ma da allora i dominatori della stagione sia in Inghilterra sia in Europa, sono apparsi un po' in flessione. Tanto che il City che in Premier ha recuperato lo svantaggio. Simeone, in conferenza stampa, ha cercato un po' di bluffare, di nascondere l'occasione che ha davanti: «Non c'è pressione, c'è responsabilità e un'emozione particolare», ha detto il tecnico argentino. La posta in palio è alta, anche per Arteta. In un programma radio della Bbc, un opinionista ha paragonato il finale di stagione dei Gunners al Masters di golf 2025 di Rory McIlroy, quando il nordirlandese scacciò le streghe vincendo l'unico titolo Major che gli mancava: è tempo di diventare grandi.

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