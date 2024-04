C’è aria di derby lunedì a Marassi con Augello, Jankto e… Ranieri 

Sotto la Lanterna c’è aria di derby. Ricordi più o meno sbiaditi, custoditi gelosamente o consumati dai rimpianti. Per qualcuno, indubbiamente, Genoa-Cagliari non sarà una partita come le altre, non può più esserlo. Al di là dell’importanza della posta in palio, con tre punti decisivi per la classifica e per il futuro. Degli anni trascorsi alla Sampdoria, Tommaso Augello e Jakub Jankto conservano soprattutto le sfide al Grifone e in questi interminabili giorni di attesa (tra l’ultima partita giocata venerdì scorso con la Juventus e questa di lunedì prossimo, appunto, ne passeranno in tutto dieci) stanno rivivendo le emozioni vissute prima, dopo, durante. Per sempre. Lo stesso Claudio Ranieri, che del Derby è il Re (non ne aveva perso uno, tra Roma, Milano e Torino, prima di arrivare a Genova), riannoda il filo del recente passato e torna a Marassi per la prima volta dopo l’esperienza sulla panchina blucerchiata (l’ultima in Italia prima del ritorno in Sardegna) contrassegnata, manco a dirlo, da una salvezza storica.

Nel segno di Sir Claudio

Nel 2019, infatti, Sir Claudio eredita da Di Francesco la Samp ultima con soli tre punti conquistati in sette partite. Chiude il campionato a quota 41 e festeggia la salvezza matematicamente a quattro giornate dalla fine. Una scalata incredibile. Nella stagione successiva solleva ulteriormente l’asticella, con 52 punti e un dignitoso nono posto in classifica. Ma anche un rimpianto, aver perso uno dei derby giocati col Genoa e, di conseguenza, l’imbattibilità personale nei derby di tutta Italia dopo nove vittorie e un pareggio tra Roma-Lazio (sponda rigorosamente giallorossa), Inter-Milan (nerazzurra) e Juventus-Torino (bianconera). Una prima rivincita nei confronti del Genoa già se l’è presa col Cagliari cinque mesi e mezzo fa, nella gara d’andata alla Domus. Stavolta, però, è diverso, col faccia a faccia a Marassi nella quintultima di campionato con i punti, quindi, che pesano come macigni.

Una partita speciale

E in quella Samp targata Ranieri c’erano sia Jankto che Auguello. Per il centrocampista ceco è stata una escalation continua in blucerchiato. E una delle soddisfazioni più grandi, se l’è tolta proprio in un derby contro il Genoa, nel 2020, finito 1-1, segnando il gol del provvisorio vantaggio (a seguire il pareggio di Scamacca). Lo stesso Augello ha sempre vissuto i match col Grifone con grande partecipazione, passione, e, pur non segnando mai, è stato spesso decisivo, in qualche modo. «Penso che il derby un po’ mancherà a tutti, ai tifosi ma soprattutto a noi», ammise l’attuale esterno sinistro del Cagliari riferendosi alla retrocessione in Serie B del Genoa, alla vigilia della stagione 2022-2023. «Sappiamo che è una partita con stimoli diversi, per me è sempre bello giocare il derby, quindi ci mancherà». Insomma, avrà un motivo in più per vincere lunedì sera al “Ferraris”, il suo stadio per quattro anni.

