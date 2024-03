C’è aria d’estate, boom al Poetto 

Per attraversare il litorale a piedi, ci vuole tempo. E coraggio. Perché il Poetto, Prima fermata, alle 11 è già una muraglia umana di cagliaritani quasi impenetrabile: lungo la passeggiata, a momenti, bisogna pure fermarsi per non essere travolti da comitive di famiglie compatte come testuggini. Il clima è estivo, 23 gradi, la folla è ovunque per tutta la giornata: per tutta la mattina una lunga coda di auto si è formata in viale Poetto. E alle 18, giusto per avere un’idea, trovare un parcheggio accanto alla passeggiata di Su Siccu era un’impresa. Il lungomare era affollato da famiglie e sportivi: tutti in giro. Per un aperitivo, per una passeggiata. Per una corsa. A sorpresa, anche il ponte ciclopedonale è stato preso d’assalto: dopo anni di attesa, lavori iniziati e poi bloccati, liti con l’impresa, dubbi sui materiali, a qualcuno non sarà sembrato vero poterlo attraversare. Alcune persone, infatti, hanno spostato le transenne sistemate dal Comune in attesa dell’inaugurazione (prevista per il 29 marzo) e in tanti ne hanno approfittato per una passeggiata. Molti a piedi, qualcuno anche in bicicletta. Peccato, però, che il ponte non fosse ancora aperto: «Mancano gli ultimi collaudi», fanno sapere dal Comune, «qualcuno ha spostato le transenne senza autorizzazione. Nel pomeriggio abbiamo provveduto a richiuderlo con reti e lucchetti. Prima del 29 non sarà aperto».

Al Poetto

Ecco un 17 marzo qualunque di Cagliari: una città invasa. Basta dare un’occhiata al grande parcheggio sterrato accanto a Marina Piccola: impossibile trovare un “buco” fino al pomeriggio. Il sole caldo, a fine mattinata quasi 25 gradi, neanche una bava di vento. Per la stragrande maggioranza è l’occasione per la prima tintarella, per molti anche la tentazione di un tuffo in mare decisamente fuori stagione. «Non abbiamo resistito», dicono due fidanzati. «L’acqua è fredda ma ne valeva la pena». Chi non si avventura in acqua, trova posto su una sdraio in spiaggia o seduto ai tavolini dei bar-ristoranti. All’ora di pranzo in tutti i chioschi solo posti in piedi. «Tutto pieno», dice un cameriere. «Bisogna aspettare il secondo turno».

Su Siccu e il ponte

La folla che riempie il Poetto si forma (per tutto il giorno) anche a Su Siccu: c’è chi passeggia in bicicletta, chi con il cane e chi con il passeggino: nessuno vuole rinunciare a godersi la giornata praticamente estiva, preludio di una stagione balneare che, per il calendario, bisogna aspettare tre mesi. Tra un bicchiere di vino bianco ghiacciato e una pasta ai ricci, tantissimi cagliaritani si godono il pranzo all’aria aperta nei chioschi dei ricci in una domenica senz’altro diversa dalle altre. E che non sia una domenica qualunque lo si capisce anche guardando il ponte cicolopedonale che i cagliaritani hanno inaugurato senza l’ok dell’amministrazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA