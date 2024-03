C’è ancora Silvio Orlando a salvare queste vacanze 

Fra i discendenti di maggior spicco della nostra tradizione cinematografica, Paolo Virzì occupa senza dubbio un posto speciale. Il maestro livornese ha imparato a conciliare negli anni gli stilemi peculiari della commedia all’italiana con le questioni più dibattute in materia di politica e attualità. Tra i successi che lo hanno reso celebre non si possono certo dimenticare “Ovosodo” o i più recenti “Il capitale umano” e “La pazza gioia”. E dopo la deriva post apocalittica che ha ispirato il tragicomico “Siccità”, l’ultimo “Un altro ferragosto” gli permette di risalire dal richiamo nostalgico del passato fino al presente per rispecchiarvi le opportune analogie e differenze.

La storia

In questo seguito diretto di “Ferie d’agosto”, film del 1995 che ha descritto col giusto dosaggio di critica ed ironia la società italiana dell’epoca, Virzì ripropone pressoché immutata la formula del predecessore ammodernandola quanto necessario per inquadrarla al nuovo pubblico e all’evoluzione del suo tono espressivo. Dopo quasi 30 anni, l’inseparabile gruppo di amici torna sull’isola di Ventotene per farsi vicino a Sandro Molino, intellettuale di sinistra alle prese col decorso di una malattia che lo sta lentamente debilitando. Al suo fianco - oltre alla moglie Cecilia, alla figlia e ai vecchi compagni - ci sarà anche il figlio Altiero, che dopo aver intrapreso una brillante carriera negli Stati Uniti tenterà di recuperare il rapporto tormentato col proprio genitore. Nel frattempo Luciana e i parenti faranno nuovamente tappa per festeggiare le nozze di Sabrina, che ha creato attorno a se un grosso seguito come influencer e sogna di realizzare insieme a Cesare una vita spesa nell’amore e nella sincerità. Alla celebrazione presenzierà anche Marisa, la zia che dopo la morte del marito trova conforto nell’insolita compagnia di Pierluigi. Proprio come avvenuto anni prima in quelle calde sere d’estate, dall’attrito fra le proprie disparità le due famiglie metteranno in luce un ritratto sociale costellato di debolezze e contraddizioni. L’aderenza al modello del primo film si coglie non solo nelle premesse di partenza, ma anche nelle citazioni e nei ricorrenti flashback che esplicitano la crescita dei personaggi in relazione al tempo corrente. Scopriamo che le stesse criticità esposte nel ‘95, come quella sull’integrazione razziale, mutano assumendo i tratti dell’intolleranza verso le disparità di sesso, o quelle di qualsiasi altra condotta discriminatoria dettata dai preconcetti fuorvianti della mentalità qualunquista. La dimensione dell’eccesso assume così una particolare rilevanza, e ad una più sobria esposizione dei contenuti si predilige la gag o l’espressività manierata. Ciò finisce purtroppo per indebolire la credibilità e il tono critico dell’operazione, che trovano invece il suo miglior referente nella figura di Sandro, interpretato anche stavolta da Silvio Orlando con una profondità umana ed emotiva perfino più toccante di quanto visto in passato. Lo stesso equilibrio sagace e pungente tanto apprezzato nel primo titolo - insomma - finisce preda stavolta di una confusione eccessiva, che paradossalmente sfugge all’impellenza dei temi affrontati scivolando in un tenore fin troppo generico e sommario. Ma non manca per fortuna, tra un’imprecisione e l’altra, di offrire più di qualche buono spunto su cui far riflettere.

