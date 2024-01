C’è ancora la Salernitana sulla strada della Juventus 

«La Coppa Italia è stata una gara a sé, questa sarà totalmente un'altra partita». L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta così la seconda sfida in quattro giorni contro la Salernitana dopo il successo per 6-1 in Coppa, appunto. «Ci sono tante insidie, non è mai semplice giocare a Salerno», tiene a precisare l'allenatore livornese alla vigilia della sfida di oggi all'Arechi. «E dopo la vittoria che hanno conquistato a Verona hanno tante speranze di salvezza. Ci saranno difficoltà maggiori rispetto a giovedì, vogliamo chiudere al meglio il girone d'andata». E, soprattutto, rimettersi sulla scia dell’Inter che ieri si è riportata a +5 battendo il Verona.

Le altre partite

Tra le gare più attese di oggi, c’è sicuramente quella serale tra Roma e Atalanta. Mourinho alle domande su Pinto non risponde, dribbla quelle sul suo futuro e preferisce pensare al campo. Anche perché la settimana che comincerà oggi sarà di quelle da brividi. Atalanta, Lazio in Coppa Italia e Milan, saranno gli avversari dei giallorossi, rigorosamente in questo ordine e con i soliti problemi tra indisponibili e infortuni che accorciano ulteriormente la rosa dello Special One. Sotto pressione anche Mazzarri con il suo Napoli, impegnato, tra l’altro, in un campo ostico e particolarmente caro all’ex tecnico rossoblù, quello del Torino. «In questo nuovo anno vorrei che il Napoli invertisse la rotta. Già nel match con il Monza avrei voluto la vittoria e ora spero che nel 2024 si possa fare meglio», tuona Mazzarri. Il Milan a sua volta sarà impegnato a Empoli mentre la Lazio se la vedrà con l’Udinese in Friuli.

