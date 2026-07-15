C’è anche Zanon per la fascia destra rossoblù 

Dopo aver completato il centrocampo con gli arrivi di Winks (ufficializzato ieri) dal Leicester e Fazzini dalla Fiorentina, il Cagliari prova a mettere la freccia a destra. Tra gli obiettivi principali del direttore sportivo Accardi, c’è quello di coprire il vuoto lasciato sulla fascia da Palestra, ora al Chelsea dopo essere rientrato all’Atalanta per fine prestito. Il sogno resta Favasuli del Catanzaro sul quale, però, sembrano aver messo gli occhi addosso in tanti, troppi forse, Napoli compreso. Praticamente svanito Vojvoda, in uscita dal Como ma a un passo dall’Udinese. C’è, tuttavia, un terzo incomodo, Zanon, esterno classe 2001 di Merano che si è messo in mostra nelle ultime stagioni in Serie B con la maglia della Carrarese. Da tempo nel mirino del Lecce, sembrava destinato al Padova. L’inserimento rossoblù potrebbe portarlo nell’Isola dove lui - manco a dirlo - sarebbe felice di trasferirsi.

Nel mirino

Tra i protagonisti della storica promozione dalla C alla B della formazione toscana, Zanon si è subito messo in evidenza anche tra i cadetti e punta ora al triplo salto in quattro anni col Cagliari. Terza scelta o colpo in canna mascherato da Accardi sino a quando poi il suo nome è stato pubblicamente associato alla fascia destra rossoblu, poco importa. La verità è che, oltre al ds, piace molto a Pisacane che già aveva avuto modo di apprezzarlo in più occasioni. La pista è tracciata, insomma. Dopo tre stagioni positive per la città di Carrara, Zanon sembra ormai destinato a cambiare aria, viste le richieste e considerato anche che andrebbe in scadenza a giugno del 2027. Il Padova ci sta provando da tempo, il Cagliari, oltre al fascino della categoria, potrebbe giocarsi anche la carta dell’agente considerato che Zanon fa parte dello stesso entourage di Romano e Fazzini.

Nel cuore della difesa

L’altro tassello è da fissare in difesa. Il 21enne Kofler del Sudtirol continua a essere il più gettonato, almeno in questa fase del mercato. Così giovane, ha già tre campionati da protagonista in B nelle gambe, nell’ultimo ha segnato pure tre reti. Il Cagliari, però, non è l’unica squadra ad averlo messo nel mirino. È stata, però, tra le prime a contattarlo e sta provando ad abbassare la richiesta di 4 milioni del club di Bolzano, legandola magari a qualche bonus. Difficilmente, la trattativa si sbloccherà in tempi brevi.

Arrivederci Malfitano

Per quanto riguarda le operazioni in uscita, l’ex centrocampista della Primavera Malfitano andrà a farsi le ossa in Serie C, con la maglia del Barletta. Il trasferimento dell’algherese in Puglia con un prestito secco dopo aver firmato il primo contratto da professionista col Cagliari sino al 2029.

Il Gallo

Infine Belotti, che non è un caso ma rischia di diventarlo più passa il tempo. È trascorsa già una settimana da quando ha svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma, con tanto di accoglienza trionfale da parte dei tifosi al suo arrivo all’aeroporto di Elmas, già la sera, giusto in tempo per il pre raduno ad Asseminello. Eppure, il suo rinnovo (per un’altra stagione) non è stato ancora ufficializzato dal Cagliari. L’ostacolo non è sicuramente economico, raggiunto da tempo l’accordo con un ridimensionamento notevole dell’ingaggio da parte del Gallo pur di continuare a indossare la maglia rossoblù e riscattare una stagione sfortunata frenata e condizionata dalla rottura del crociato. Ancora quindi non ha cominciato la preparazione, sta svolgendo gli ultimi test per ottenere il via libera e aggregarsi ai compagni.

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