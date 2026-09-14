C’è anche Trepy 

C’era anche Maldini, ieri pomeriggio ad Asseminello alla ripresa della preparazione in vista di Udinese-Cagliari in programma sabato prossimo. E c’era anche Trepy che, dopo l’ultimo via libera dei medici, ha iniziato il lavoro di riatletizzazzione per rimettersi - pian piano - al passo dei compagni. Per almeno un mese svolgerà un lavoro personalizzato.

Si è allenato regolarmente con il gruppo, invece, Zé Pedro, dopo il pestone alla mano preso accidentalmente da Adopo a Bergamo. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto, hanno escluso fratture.

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