C’è anche Mina oggi ad Asseminello 

Da ieri a Cagliari, è atteso oggi ad Asseminello per un leggero defaticante giusto in tempo per la rifinitura di domani. Dopo la parentesi colombiana per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, Mina si riprende il Cagliari e si mette così a disposizione per lo scontro diretto di domenica con il Monza. Ha già ripreso ad allenarsi col gruppo, invece, Marin. Ancora out Obert. Mordono il freno Luvumbo, Zappa e Coman che hanno svolto buona parte dell’allenamento con i compagni. Scatti, dribbling e falli in partitella: scalpita, soprattutto, l’angolano che vuole recuperare in questi ultimi due mesi di campionato il tempo perso in infermeria.

Il ritorno di Mina strappa un sospiro di sollievo all’allenatore Nicola che dovrà ora capire, però, quanta autonomia avrà il suo difensore di punta (una partita intera, un solo tempo o giusto uno spezzone?). Decisivo sarà il parere dello staff medico, oltre a quello del diretto interessato, considerato anche che sette giorni dopo la gara col Monza ce ne sarà una altrettanto importante, se non addirittura più importante, contro l’Empoli al Castellani. Palomino, tra l’altro, potrebbe essersi meritato la conferma sul campo dopo la buona prova dell’Olimpico. Molto dipenderà pure dal modulo col quale verrà schierato il Cagliari domenica a partire dalle 12.30. Pochissimi ormai i biglietti disponili: si va verso il sold-out. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA