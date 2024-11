C’è anche Mina nella Colombia anti-Ecuador 

Oggi a mezzanotte la Colombia affronterà l'Ecuador, nella dodicesima giornata delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026, e a disposizione ci sarà anche Yerry Mina. Questo nonostante le forti polemiche in patria per un gesto del difensore del Cagliari al termine della gara persa 3-2 in Uruguay, dove ha dato una manata a una telecamera che lo stava riprendendo in campo da vicino mentre protestava con l'arbitro. Un gesto poco apprezzato anche da tifosi e giornalisti colombiani, che lo hanno criticato e hanno chiesto addirittura una squalifica: c’è un precedente analogo, con protagonista il portiere dell'Argentina Emiliano Martínez. Proprio al termine del match con la Colombia, due mesi fa, aveva spinto via un cameraman: la Fifa lo aveva punito con due giornate di squalifica. Anche se, in questo caso, la reazione di Mina è stata meno dura.

L'episodio

Entrato al 95' sul 2-1 per la Celeste, Mina è stato schierato centravanti aggiunto nel disperato tentativo di raggiungere il pari. Col 2-2 realmente arrivato un minuto dopo, con Andrés Gómez, ma che non è bastato per portare a casa: al 101' Manuel Ugarte ha ridato all'Uruguay il vantaggio, il definitivo 3-2. E Darwin Núñez ha esultato rivolto proprio verso Mina.