C’è anche manenti tra i campioni d’italia 

Giacomo Gabellini e Marco Garavini, Veronica Casadei e Nicole Nobile, Giulia Renzi e Riccardo Manenti. Sono le coppie che hanno vinto lo scudetto nei tabelloni di doppio Open dei Campionati Italiani Assoluti di Beach Tennis Proxienergy conclusi ieri sera sulla sabbia dell'Eolo Beach Sports di Torregrande.

Nel torneo maschile, finale combattuta, con il romagnolo Gabellini e il ravennate Garavini che si sono imposti 6-4, 7-6(0) su Andrea Reginato (Beach Tribu Cagliari) e sul romagnolo Luca Brasini. Dopo un match tiratissimo, durato un'ora e mezza, il tiebreak è scivolato via facile per i vincitori, che non hanno concesso punti ai loro avversari.

Nel femminile, decisivo il match tiebreak, con la riminese Casadei e Nobile (entrambe fanno base in Brasile) che l'hanno spuntata 7-5, 6-7(5), 10-8 su un'altra riminese, Greta Giusti, e Sofia Cimatti (nata a Castel San Pietro, ma anche lei con residenza verdeoro, a San Paolo) in una finale durata un'ora e tre quarti.

Il doppio misto si è concluso venerdì e ha portato un tricolore in Sardegna. Il portacolori del Beach Tribu Cagliari Riccardo Manenti, in coppia con la pesarese Giulia Renzi, l'ha spuntata 6-3, 1-6, 10-6 sulla jesina Maddalena Cini (campionessa italiana in singolare) e Luca Brasini (due finali perse per lui nel fine settimana oristanese).



