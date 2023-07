C’è anche Lapadula ad Asseminello 

Col naso incerottato ma carico come una molla e pronto anche lui a ripartire. Ieri ad Asseminello si è rivisto Lapadula, reduce da un intervento al setto nasale che gli permetterà di respirare meglio. L’attaccante italo-peruviano si è limitato a fare qualche esercizio in palestra e una leggera sgambata, inizierà a fare sul serio dalla settimana prossima.

Il punto

Ancora out Desogus mentre Nandez continua a svolgere un lavoro personalizzato post infortunio. Il resto della comitiva si è allenato regolarmente, compreso Jankto.

L’iniziativa

Campioni in campo e non solo. Visita speciale da parte di cinque giocatori del Cagliari – in rappresentanza di tutta la squadra – dai giovani pazienti dell’ospedale pediatrico Microcitemico di Cagliari. Altare, Deiola, Goldaniga, Mancosu e Zappa sono stati accompagnati dal personale sanitario attraverso quasi tutti i reparti della struttura regalando abbracci e sorrisi a bambine e bambini. Tra i più felici il piccolo Daniel, il quale ha strappato una promessa ai rossoblù presenti ieri: fare l’ingresso in campo con i propri beniamini in occasione della prima uscita casalinga in campionato, lunedì 28 agosto contro l’Inter.

