C’è anche la Lazio prima in classifica Il Venezia a zero 

Venezia 0

Lazio 2

Venezia (3-5-2) : Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Helgason (28’ st Fanne), Sohm, Correia (35’ st Sagrado); Yeboah (41’ st Fernández), Adams (28’ st Rrahmani). In panchina Montipò, Mohammed, Halhal, Panada, Gomes, Berardi, Lauberbach, Lisman. Allenatore Stroppa.

Lazio (4-3-3) : Mandas; Floriani Mussolini (32’ st Lazzari), Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares (39’ st Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (32’ st Gudmundsson); Can-

cellieri, Noslin (32’ st Pinamonti), Zaccagni (41’ st Isaksen). In panchina Motta, Renzetti, Diogo Leite, Doekhi, Cataldi, Farcomeni, Serra. Allenatore Gattuso.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : st 6’ Zaccagni (r), 15’ Noslin.

Note : ammoniti Kike Pérez, Juan Jesus, Correia, Fernández, Schin-

gtienne, Moreno. Rec. 1’ pt-3’ st.

Venezia . La Lazio passa 2-0 a Venezia e raggiunge Roma e Inter in testa alla classifica con 13 punti: bastano Zaccagni e Noslin a inizio ripresa. Nel finale e all’uscita dal campo, la squadra di Stroppa (a forte rischio esonero) viene sonoramente fischiata dai propri tifosi. Padroni di casa che sprecano al quarto d’ora: Correia entra in area ed è steso da Mandas, rigore. Sul dischetto va Yeboah, dopo una contesa con Adams: rincorsa corta, fiacco sinistro a mezza altezza e Mandas para facilmente. Nel primo tempo sciupa due volte Adams, a inizio ripresa Yeboah (protagonista in negativo) fa fallo su Taylor: altro rigore, stavolta Zaccagni trasforma. E Noslin raddoppia di testa su cross di Tavares.

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