C’è anche la ginnastica tra successi e vergogna 

Anche l’Italia della ginnastica (mondiali di ritmica a Francoforte ed Europei femminili di artistica a Zagabria) ha partecipato alla festa azzurra degli ultimi giorni. Tra le medaglie di Sofia Raffaeli e delle “farfalle” in Germania e quelle della squadra in Croazia, purtroppo anche l’ombra di un episodio che ha coinvolto una delle protagoniste assolute dell’artistica. Per Manila Esposito (tre medaglie vinte), tanta gioia e grandi sorrisi ma anche lo schiaffo morale a chi, nei giorni scorsi, l'aveva presa di mira con messaggi insultanti per il suo aspetto. Quegli «episodi indecenti di body shaming» denunciati dal presidente della Fgi, Andrea Facci, «chiaramente non mi hanno fatto piacere», ammette l'azzurra, «ma me li sono fatti scivolare addosso. Non ho dato agli autori la soddisfazione di rispondere con messaggi ma l'ho fatto sul campo», sottolinea la campionessa europea di corpo libero, spiegando in modo chiaro la sua reazione composta.

Composta ma non certo indifferente; e comunque su posizioni ben chiare di condanna verso chi «prova a ferire nel profondo qualcuno solo per il suo aspetto. Ognuno di noi ha il proprio fisico e non è certo possibile che ci si adegui tutti ad un unico clichè, ad un presunto prototipo di bellezza, di fisicità. Tantomeno è possibile che qualcuno si permetta di offendere nascondendosi dietro l'anonimato, un comportamento che non dovrebbe essere più ammissibile». «In questi giorni a Zagabria non ci ho proprio pensato troppo», spiega ancora l'azzurra, «e il fatto di aver ottenuto certi risultati mi ha permesso di mettermi tutto davvero alle spalle».

Stop agli haters

A non voler mettere una pietra sopra all'accaduto è il n.1 della ginnastica italiana, intervenuto a difesa della atleta al termine della manifestazione, per evitare di distrarre lei e le compagne. «Manila è una ginnasta straordinaria, una poliziotta e un'atleta olimpica e si farà scivolare tutto addosso», le parole di Facci, «ma oggi c'è troppa libertà da parte dei leoni da tastiera, che non rispondono mai dei loro comportamenti. Bisognerà capire come poter fermare questi haters che non si rendono conto dei danni che provocano a delle ragazze giovanissime».

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