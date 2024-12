C’è anche il Cagliari 2007 nella corsa al successo 

Pensa in grande il Cagliari 2007. Dopo un anno di noviziato, alla sua seconda stagione nell’Over della Libertas Caam (dopo l’esperienza in Uisp), la squadra capitanata da Vito Cogoni tenta il grande salto. Nella lotta al titolo ci sono anche i rossoblù.

Difesa d’acciaio

«Lo scorso campionato abbiamo avuto una crescita e quest’anno la squadra è migliorata ancora. Possiamo puntare a vincere. L’obiettivo è quello di arrivare bene ai playoff e giocarci tutto nelle fasi finali», dice il difensore centrale della squadra del presidente Alessio Porru. Capitan Cogoni punta tutto sul gruppo e su una fase difensiva che è il vero valore aggiunto: «Ci aiutiamo, difendiamo tutti in modo compatto. Il fatto che finora abbiamo totalizzato quattro clean sheet è un dato rilevante». Quanto ai gol si attende il rientro del bomber: «Aspettiamo presto in campo la nostra punta di diamante Alberto Serra, il capocannoniere del campionato che è reduce da un’operazione al setto nasale». Il centrale 43enne, di origine quartese, sembra aver archiviato l’infortunio di un anno fa che lo ha tenuto lontano dal campo per buona parte della stagione scorsa.

Licenza di offendere

L’ex giocatore del Quartu 2000 vanta una significativa carriera (che per motivi di lavoro ha dovuto interrompere a soli 28 anni) anche con le maglie del Capoterra, Villamar e Quartucciu, tra le altre. Il presente e il futuro sono a tinte rossoblù, colori che porta dentro da tanti anni e che vuole portare in alto già da questa stagione, cominciata benissimo con una rete (di testa) all’esordio, nel 3-0 all’Aek Kasteddu. Il difensore con licenza di offendere, alla ricerca della seconda rete stagionale, mette in guardia i suoi dalle avversarie per il titolo: «I Kaproni sono tosti, sono abituati a vincere e a stare in alto. Ma anche Arcade, Capoterra, Medilav e Muppet sono squadre che lotteranno fino alla fine».

