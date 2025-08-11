VaiOnline
Dal campo.
12 agosto 2025 alle 00:51

C’è anche Gaetano, Pisacane sorride 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una bella sorpresa alla ripresa degli allenamenti del Cagliari ieri pomeriggio, al “Crai Sport Center” di Assemni: Gaetano. Il suo rientro in gruppo era previsto ma vederlo finalmente allenarsi con i compagni dall’inizio alla fine ha fatto un certo effetto e strappato un sorriso all’allenatore Pisacane che punta molto sul fantasista, napoletano come lui, tra l’altro.

Prima di cominciare la preparazione vera e propria, Gaetano aveva dovuto smaltire i postumi dell’intervento al ginocchio al qualche si era sottoposto a fine maggio, subito dopo la partita con il Venezia. Ha svolto così un lavoro personalizzato in tutto questo tempo, sino a ieri. Ora dovrà rimettersi al passo dei compagni. Punta all’esordio in campionato contro la Fiorentina, ma già sabato in occasione della Coppa Italia potrebbe trovare spazio in panchina.

Continuano ad allenarsi a parte, invece, Pavoletti e Luperto. Quest’ultimo sta gestendo un fastidio al polpaccio, dovrebbe comunque recuperare in tempo per la sfida con la Virtus Entella, in programma sabato alla Unipol Domus a partire dalle 20.45 (gara secca con rigori in caso di parità dopo i tempi regolamentari). Oggi nuova seduta nel centro sportivo rossoblù, al mattino.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Chiuso nell’auto sotto il sole, il piccolo Danir non ce l’ha fatta

Olmedo, il bimbo di 4 anni si era allontanato dai genitori 
Emanuele Floris
Il caso

Non solo il botulino: polmonite emorragica fatale per la 38enne

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Roberta Pitzalis 
Matteo Vercelli
Il caso

Il Tar blocca gli abbattimenti dei bovini decisi dall’Asl: salvi i capi sani e vaccinati

Sospese le uccisioni indiscriminate dei capi di una mandria a Orotelli 
Enrico Fresu
L’allarme

Poetto, troppe barche «Mare a numero chiuso come per le spiagge»

Le soste in rada al centro delle polemiche legate alla presenza di rifiuti in acqua 
Andrea Artizzu
Energia

«Chi distrugge la Sardegna con le pale è da cacciare»

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, attacca: «La Regione come Ponzio Pilato» 
Lorenzo Piras