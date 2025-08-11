C’è anche Gaetano, Pisacane sorride 

Una bella sorpresa alla ripresa degli allenamenti del Cagliari ieri pomeriggio, al “Crai Sport Center” di Assemni: Gaetano. Il suo rientro in gruppo era previsto ma vederlo finalmente allenarsi con i compagni dall’inizio alla fine ha fatto un certo effetto e strappato un sorriso all’allenatore Pisacane che punta molto sul fantasista, napoletano come lui, tra l’altro.

Prima di cominciare la preparazione vera e propria, Gaetano aveva dovuto smaltire i postumi dell’intervento al ginocchio al qualche si era sottoposto a fine maggio, subito dopo la partita con il Venezia. Ha svolto così un lavoro personalizzato in tutto questo tempo, sino a ieri. Ora dovrà rimettersi al passo dei compagni. Punta all’esordio in campionato contro la Fiorentina, ma già sabato in occasione della Coppa Italia potrebbe trovare spazio in panchina.

Continuano ad allenarsi a parte, invece, Pavoletti e Luperto. Quest’ultimo sta gestendo un fastidio al polpaccio, dovrebbe comunque recuperare in tempo per la sfida con la Virtus Entella, in programma sabato alla Unipol Domus a partire dalle 20.45 (gara secca con rigori in caso di parità dopo i tempi regolamentari). Oggi nuova seduta nel centro sportivo rossoblù, al mattino.

