VaiOnline
Dal campo.
09 settembre 2025 alle 00:24

C’è anche Folorunsho 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri pomeriggio al “Cai Sport Center” di Assemini dopo l’amichevole di Buddusò. Si è allenato regolarmente con il gruppo Folorunsho. Il solito lavoro personalizzato per Pavoletti, sempe out Radunovic.

Rientrato sul nascere l’allarme per l’ex giocatore del Napoli che ha saltato il test di venerdì per una gestione dei carichi di lavoro dopo le prime due giornate di campionato. Alla ripresa della preparazione, Folorunsho ha svolto tutto, partitella finale compresa, ed è, dunque, a completa disposizione dello staff tecnico in vista della prossima partita, in programma sabato alle 15 alla Domus contro il Parma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Cresce il fronte anti speculazioni «Giusto l’impegno dei sindaci»

Parlamentari e consiglieri regionali sottoscrivono l’appello al Governo 
Lo. Pi.
il lutto nella moda

Armani torna a casa, fiori bianchi e privacy per l’ultimo saluto

I funerali nel borgo di Rivalta, ammesse solo sessanta persone 
Tragedia a Vicenza

Tredicenne ucciso da un’auto pirata

Camminava sul ciglio della strada, l’investitore (un 23enne) rintracciato e arrestato  