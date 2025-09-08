C’è anche Folorunsho 

I giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri pomeriggio al “Cai Sport Center” di Assemini dopo l’amichevole di Buddusò. Si è allenato regolarmente con il gruppo Folorunsho. Il solito lavoro personalizzato per Pavoletti, sempe out Radunovic.

Rientrato sul nascere l’allarme per l’ex giocatore del Napoli che ha saltato il test di venerdì per una gestione dei carichi di lavoro dopo le prime due giornate di campionato. Alla ripresa della preparazione, Folorunsho ha svolto tutto, partitella finale compresa, ed è, dunque, a completa disposizione dello staff tecnico in vista della prossima partita, in programma sabato alle 15 alla Domus contro il Parma.

