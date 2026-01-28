C’è anche Alghero nella nuova “Experience” 

Quattro grandi eventi internazionali per promuovere l’Italia attraverso lo sport. È questo il senso del progetto Triathlon Experience, illustrato ieri al Coni dal segretario generale della Fitri, Valerio Toniolo, alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Un’iniziativa strategica che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l’Italia al centro del grande triathlon internazionale e che, grazie ai suoi contenuti innovativi, si è classificata al secondo posto su 206 progetti presentati per l’accesso ai finanziamenti del Fondo Nazionale del Turismo. E che naturalmente coinvolge la Sardegna, capitale italiana del triathlon che ospiterà la più importante della quattro prove. Sono quattro eventi di livello mondiale, distribuiti lungo l’arco dell’anno e sull’intero territorio nazionale: si parte a Padola (Belluno) dal 27 febbraio al 1° marzo con le World Triathlon e Paratriathlon Winter Championships, a pochi chilometri dalle sedi dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il piatto forte arriva 30 maggio: ad Alghero torna World Triathlon Championship Series, tappa italiana del circuito mondiale e qualificazione olimpica. Quindi i Giochi del Mediterraneo di Taranto (29 agosto) per chiudere il 3 ottobre con la World Triathlon Cup che da un paio d’anni ha lasciato la Sardegna per disputarsi a Roma, nel Laghetto dell’Eur.

RIPRODUZIONE RISERVATA