C’è anche Alex Marquez 

È stata definita nella notte la griglia di partenza per le due gare del motomondiale a Sepang. Stamattina alle 8 la Sprint Race, domani alla stessa ora il Gran premio di Malesia. La prima giornata di prove si era conclusa con un nome inatteso davanti a tutti, quello di Alex Marquez: lo spagnolo della Ducati Gresini aveva fatto segnare il miglior tempo, sparigliando la lotta iridata fra Bagnaia e Jorge Martin, che entrano nei dieci, rispettivamente con l'8° e il 2° crono. Con il tempo di 1'57"823, Marquez junior ha staccato di 174 millesimi Martin. Meno brillante Bagnaia che però è riuscito ad accedere alla Q2 senza troppi patemi e si è detto soddisfatto delle sue performance. Il campione del mondo in carica ha chiuso con l'ottavo tempo, staccato di poco meno di sei decimi. Interessante la prestazione offerta dalle KTM, con Jack Miller e Brad Binder che sono riusciti a portare le RC16 in terza ed in quarta posizione. A completare la top 5, l'Aprilia di Maverick Vinales. Giornata da dimenticare invece per Aleix Espargaro, che dopo essere scivolato nelle Libere 1, è caduto altre tre volte nella seconda sessione, per fortuna senza gravi conseguenze ma ha chiuso al 20/o posto e ha dovuto affrontare la Q1.

Pecco sorride

Soddisfatto Pecco Bagnaia, ottavo nelle “libere” con sensazioni che, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport «sono state buone. È stato uno dei venerdì migliori da tempo. Mi sono trovato bene e ho avuto buone sensazioni, con le gomme usate sono andato forte e questo era fondamentale. Il primo time attack è venuto molto bene, mentre il secondo purtroppo ho fatto un errorino durante il giro».

