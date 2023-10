C’è Anais Drago  a Pedras et Sonus  

Ultima giornata per l’edizione autunnale del festival Pedras et Sonus, tra gli appuntamenti musicali di spicco in Sardegna, con la direzione artistica della musicista Zoe Pia. Oggi alle 11.30 Morgongiori ospiterà l’esibizione dei Tenore Su Connottu di Fonni in concerto gratuito. Alle 15 a Pau il Tenore Su Cunzertu de Abbasanta (biglietto 3 euro), alle 16 in scena con la violinista Anais Drago. Alle 19.30 a Villanovaforru il concerto in solo di Anais Drago (biglietto 1 euro).

