Cdu verso la vittoria ma diventa un rebus il futuro Governo 

Berlino. L’atteggiamento di Friedrich Merz si fa via via più sicuro e lo sguardo ultimamente è spesso raggiante: l’eterno rivale di Angela Merkel sta per diventare cancelliere. La sua vittoria in Germania è data quasi per certa e già si fanno accurati calcoli sulle stime dei sondaggi, per capire come potrebbe essere la prossima coalizione. Con la rimonta dei piccoli partiti, un ritorno della Grosse Koalition, lo schema di gioco preferito di Angela Merkel, diventa infatti più improbabile. Ed è l’inattesa ascesa della Linke, la sinistra, con cui Olaf Scholz ha escluso ogni coalizione, a far immaginare un governo tripartitico, come quello appena fallito nella Germania abituata un tempo alla stabilità.

Intanto, nella Repubblica destabilizzata dagli ultimi attentati, Bild ha riferito di un appello dell’Isis che incita a colpire proprio nelle città tedesche: a Berlino, Monaco, Francoforte, ma anche Vienna, Bruxelles, Anversa e Salisburgo. «Che aspetti? Le strade sono piene di obiettivi! Colpisci!», è il testo rilanciato dal media Al Saif, piattaforma vicina allo Stato islamico. Parole che rievocano l’attacco dell’afghano, piombato su una manifestazione sindacale giovedì scorso nel capoluogo bavarese. Un ennesimo trauma per i tedeschi, messi di fronte ancora una volta alla morte di una bimba di due anni e della madre, e a oltre 30 feriti.

Tornando alla corsa elettorale, in vista del voto di domenica le tv diffondono anche immagini inedite: il leader della Cdu in veste di pilota, immortalato in uno dei momenti dedicati al suo hobby preferito, pronto al decollo. Il cancelliere impegnato a vogare in canoa. E il contrasto al momento non potrebbe essere più calzante: con il candidato dei conservatori in testa ai sondaggi con un 30% di preferenze e il Kanzler uscente indietro con l’Spd al 15, stando agli ultimi dati Insa. In questo scenario il 7% della Linke rende improbabile che i numeri bastino per un’alleanza fra Unione e Socialdemocratici, e l’ipotesi è quella della coalizione “Kenya”, dai colori nero, rosso e verde dei tre partiti. L’ultradestra di Afd al 21% non avrebbe approfittato dell’endorsement americano, rilanciato a Monaco da JD Vance, ma resta in sella al secondo posto, prima dell’Spd e dei Verdi di Robert Habeck al 13. Vengono tenuti d’occhio anche gli altri piccoli partiti, il Bsw di Sahra Wagneknecht dato al 5%, mentre i liberali sarebbero di nuovo al 4 e rischiano di mancare la soglia entrare al Bundestag.

