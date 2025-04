Cdu-Spd, firmato il patto di governo 

Berlino. «Questo accordo è un segnale forte e chiaro ai cittadini del nostro Paese come pure ai nostri partner nell’Unione europea: la Germania avrà un governo forte e capace». Con queste parole Friedrich Merz, ormai a tutti gli effetti prossimo cancelliere federale tedesco, ha presentato il patto per il governo tra conservatori e socialdemocratici dopo le trattative delle ultime settimane. Trattative che hanno subito un’accelerazione con la minaccia dei dazi del presidente Donald Trump: in quel momento ai leader dei partiti è diventato chiarissimo che la Germania doveva avere quanto prima un governo. E ha giocato un ruolo anche il consenso crescente dell’ultradestra di Alternative fuer Deutschland (Afd) che un sondaggio dà prima forza politica del Paese, davanti ai conservatori.

Merz aveva promesso di voler riportare l’ultradestra ai margini del sistema politico della Germania. Tuttavia, il leader conservatore deve fare i conti con lo scontento crescente: molti, dentro e fuori il partito, lo accusano di essere stato troppo morbido con i socialdemocratici. Leggendo la composizione del governo continuerà ad esserci qualche mal di pancia: la Spd, che alle elezioni ha conseguito il suo peggior risultato di sempre, ottiene sette ministeri, proprio come la Cdu, tre andranno ai bavaresi della Csu. Del resto, sono state trattative complesse anche perché nessuno aveva davvero un’alternativa: i conservatori potevano definire un governo solo con la Spd, e i socialdemocratici sono ormai al governo ininterrottamente dal 2013 e fanno fatica a immaginarsi in un altro ruolo.

Nel merito il patto, dal semplice nome “Responsabilità per la Germania”, prevede una riduzione delle tasse, in particolare sulle persone giuridiche. I socialdemocratici devono accontentarsi di evitare la completa eliminazione del contributo di solidarietà, salvato anche dalla Corte costituzionale. Per Merz «il bilancio dello Stato dovrà essere solido», un modo per ribadire che il Paese non spenderà alla cieca e continuerà sulla strada delle riforme. Interessante è la notizia della creazione di una commissione per elaborare ulteriori riforme dello stato sociale. Merz vuole procedere entro la fine del 2025. Un’altra commissione dovrà definire la riforma del freno al debito, mentre la Spd ottiene un aumento del salario minimo a 15 euro nel 2026. Merz ha assicurato un cambiamento sull’immigrazione: fine dei programmi di asilo e ricongiungimenti familiari. E anche l’aumento del numero dei Paesi “sicuri” in cui è previsto il rimpatrio.

RIPRODUZIONE RISERVATA