Cdu, Csu e Spd siglano un accordo: Friedrich Merz guida il nuovo governo 

Berlino. Conservatori e socialdemocratici hanno raggiunto un accordo per il prossimo governo in Germania a meno di due settimane dalle elezioni. Lo hanno comunicato ieri i leader di Cdu, Csu e Spd, presentando un documento di undici pagine. Il futuro cancelliere Friedrich Merz ha annunciato l’accordo su tre questioni. La prima è una stretta all’immigrazione con un massiccio controllo ai confini, l’espulsione dei criminali ma soprattutto l’eliminazione dei ricongiungimenti familiari e la fine di programmi di accoglienza come quello per i profughi afghani. Per il leader della Cdu sono punti fondamentali perché molti nel suo partito hanno considerato l’accordo sul piano di investimenti per 500 miliardi nelle infrastrutture, già annunciato in settimana, un cedimento eccessivo alla Spd e almeno sull’immigrazione vogliono vedere un cambio di passo. L’altra questione al centro dell’accordo sono le finanze. Merz ha poi annunciato che per la difesa non si baderà a spese e che proseguirà l’impegno sull’Ucraina.

RIPRODUZIONE RISERVATA