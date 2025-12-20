CdM, per Secchi prova di coraggio 

Nonostante il livello sia altissimo per le proprie possibilità, Giorgia Secchi continua a partecipare con grande coraggio e voglia di crescere alle prove di Coppa del Mondo di ciclocross. Ieri ad Anversa, in Belgio, dove le 14 Juniores correvano a parte, erano 80 le Élite e Under 23 al via (in tutto 94, il triplo di Marceddì) e la ventunenne du Marrubiu ha dato tutta se stessa per ritardare l’inevitabile il “taglio”. A vincere è stata, come a Terralba, Lucinda Brand, davanti alla ritrovata Ceylin Alvarado, che in Sardegna si era ritirata. Tra gli uomini, secondo successo di fila per il fuoriclasse Mathieu Van der Poel, per la doppietta dei Paesi Bassi.

