Cdm, c’è solo la Svizzera Quarta Brignone 

Dai Balcani ai Pirenei, altra giornata svizzera in coppa del mondo con Marco Odermatt che si è imposto nel gigante bulgaro di Bansko e la sua connazionale ticinese Lara Gut- Behrami in quello d'Andorra a Soldeu. Per l'Italia sui Pirenei è stata invece la giornata della grande delusione di Marta Bassino (6ª) e Federica Brignone (4ª), dopo che erano rispettivamente prima e seconda nella manche iniziale. Le ha tradite da un buco nel fondo della pista sul muro conclusivo che ha creato problemi a tutte le atlete, Lara compresa. A Soldeu in 1'59"27 la svizzera si è imposta con un gran recupero (era nona) e con il successo n. 63 super in classifica generale la statunitense Mikaela Shiffrin, ancora assente. Delusa e arrabbiata soprattutto con se stessa («ho sbagliato io», ha urlato subito dopo aver tagliato il traguardo, spiegando poi di «non essere riuscita a mollare bene gli sci») Brignone. A Bansko, sesto gigante maschile stagionale e sesta vittoria di Marco Odermatt, dominatore della stagione. Miglior azzurro, in una gara ancora modesta per gli altri italiani, il bergamasco Filippo della Vite, 10°. Oggi due slalom speciali nelle sette località.

