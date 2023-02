Cda negli enti, Lega e Forza Italia contrari  

Ancora i consigli d’amministrazione negli enti della Regione al centro del dibattito politico. Il presidente della Regione Christian Solinas vorrebbe tanto ripristinarli in sostituzione degli amministratori unici, le opposizioni ma anche alcuni esponenti della maggioranza non ne vogliono sentire nemmeno parlare. L’ultimo a ribadire la sua netta contrarietà è il consigliere di Forza Italia Emanuele Cera. «No ai cda», taglia corto, «piuttosto, si provveda con urgenza a nominare, come previsto dalla legge vigente, gli amministratori unici senza perdere ulteriore tempo ed energie nella composizione di organismi di amministrazione inutili e non necessari in questo particolare momento». Il vicecoordinatore azzurro dichiara anche di non condividere «l'ulteriore tentativo perpetrato da qualche singolo consigliere, mai condiviso sul tavolo politico, bocciato a più riprese sul nascere anche in passato, che vorrebbe inserire i cda nel collegato alla legge finanziaria: per ciò che mi riguarda, non ritengo sia un obiettivo della coalizione, è l’ultima delle necessità».

I tentativi

La maggioranza aveva provato a riproporre il ripristino dei consigli di amministrazione prima con la legge sugli staff, poi con la omnibus uno. In tutti i casi il centrosinistra e il Movimento Cinquestelle avevano gridato all’imboscata, con il centrodestra sempre costretto a retrocedere per evitare l’ostruzionismo dello schieramento opposto. In occasione della omnibus uno, quindi a ottobre del 2021, era stato lo scomparso leader dell’Udc Giorgio Oppi a suggerire un passo indietro.

Gli enti regionali interessati sono Arpas, le agenzie Agris, Argea e Laore, Sardegna Ricerche, Aspal, Sardegna It srl, Carbosulcis Spa, Igea Spa, Istituto di incremento ippico, Area, Arst, Enas e Forestas. Quattordici in tutto e qualcosa come quaranta posti di potere in più nell’amministrazione regionale ma a costo zero perché le indennità degli amministratori unici – h sempre argomentato Solinas – sarebbero divise tra i membri dei Cda.

Lega contraria