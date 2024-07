CCCP ad Alghero Sì, fedeli alla linea ma senza nostalgia 

Continua il tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è” dei CCCP-Fedeli alla linea e ora fa tappa in Sardegna. A 40 anni dall’uscita del primo ep “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, insieme alla band formata da Luca Rossi, Simone Filippi, Ezio Bonicelli, Simone Beneventi e Gabriele Genta, saliranno sabato sera sul palcoscenico dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero.

Ben lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla linea tornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai.

Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.

L’appuntamento con la storia dell’indie rock italiano è fissato per le 21.30. L’evento è organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili e da Shining Production in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, inserito nel cartellone della ventiseiesima edizione del Festival Abbabula. Biglietti ancora disponibili.

