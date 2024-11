Cavoli, isola in un mare di plastica 

«Andiamo a trascorrere la nostra prima giornata libera all’Isola dei Cavoli per rilassarci?». L’idea, la scorsa domenica, è di Giovanni Olivieri, titolare di uno stabilimento balneare a Costa Rei, e di altri tre amici. Festeggiare in qualche modo la fine di una lunga stagione lavorativa con una gita in gommone. Con Olivieri ci sono Gaspare Di Pasquale (proprietario del gommone), Monica Bianco e Cristian Barthelmess. Sole e mare da favola, sbarcano nel pontile dell’isola in mattinata e percorrono il sentiero che li porta sino alla spiaggetta sul versante opposto. Quando sono quasi pronti per stendersi al sole ecco che spunta una montagna di plastica: bottiglie, buste, confezioni di cibo. Bianco, con una reazione istintiva, si mette subito a raccoglierla. I tre uomini in un primo momento restano a guardare poi capiscono che quel relax tanto sospirato non s’ha da fare: si rimboccano le maniche e trascorrono l’intera giornata a ripulire la spiaggetta dell’isola dalla plastica.

Al lavoro

«Diciamo la verità - confessa Olivieri - la nostra intenzione era quella di rilassarci, però non potevamo far finta di nulla di fronte a tutta quella plastica. Monica ha agito d’istinto senza pensarci neanche un attimo, noi l’abbiamo seguita praticamente subito». La plastica, tra l’altro, è arrivata lì in seguito ad una mareggiata «anche perché - aggiunge Olivieri - sino a pochi giorni fa ci hanno detto che l’isola era pulita». L’inquinamento, insomma, non sarebbe dovuto ai fruitori dei Cavoli, ma è il risultato di un mare pieno di plastiche: «In ogni caso - prosegue - c’era una sola cosa da fare, e cioè raccoglierla ed eventualmente differenziarla da altri rifiuti. Tra la spazzatura abbiamo trovato anche delle buste che abbiamo usato per metterci, appunto, la plastica».

Ambiente

Un’operazione che è andata avanti sino al tramonto, con in più i venti minuti a piedi del percorso da fare per raggiungere il gommone. «Alla fine siamo rientrati a Costa Rei al buio - concludono - e se è anche vero che non ci siamo rilassati possiamo però dire che siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Sarebbe bello che tutti, qualora avvistassero delle plastiche o dei rifiuti, si mettessero all’opera per tenere pulito il territorio, il patrimonio più grande che abbiamo. Un grazie anche a Monica che è stata la prima a mettersi all’opera, senza alcuna esitazione».

