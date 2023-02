Cavo tranciato, aziende senza Internet 

Un cavo tranciato e l’area Pip, fulcro degli insediamenti produttivi, rimane senza Internet. Serviranno due mesi per tornare alla normalità. Da giovedì la rete non va e le prospettive per risolvere il problema non appaiono rosee. Non è chiaro cosa abbia causato la rottura del cavo in prossimità dell’incrocio della caserma dei Vigili del fuoco, fatto sta che da ben otto giorni, le aziende che hanno sede nell’area a loro dedicata sono rimaste senza telefono e, ancora più problematico, senza rete Internet.

Niente Pec e mail, fatturazioni, ordini, per le aziende che ormai attraverso Internet sbrigano buona parte del lavoro e che non si possono permettere di tornare a un’era tecnologica fa. C’è chi si arrangia cercando soluzioni alternative di tasca sua e c’è chi ha rinunciato all’Adsl proprio per via del servizio sempre problematico.

Indietro nel tempo

Vito Arra, titolare della Sapori d’Ogliastra, che esporta culurgiones e altri prodotti tipici anche fuori dall’Isola, è sconcertato. «Siamo senza telefoni e senza Internet da giovedì sera. Sono otto giorni. Sono nero. Noi ormai facciamo tutto via web, ordini, fatture, gestione dei portali. L’azienda è praticamente ferma da otto giorni, perché stiamo lavorando con il wi-fi dei telefonini. Hanno tranciato un cavo e ci hanno rimandato indietro di 50 anni». Poco lontano, l’autocarrozzeria Agb Car, anche loro senza telefono e senza Internet e con il lavoro bloccato. Giorgio Arzu, uno dei titolari racconta. «Abbiamo segnalato il guasto il giovedì stesso. Dopo otto giorni è ancora così. Inizialmente ci hanno detto che avrebbero effettuato la riparazione entro ieri, poi contattandoli nuovamente ci hanno prospettato il 5 maggio. Fra più di due mesi. Siamo senza linea, dobbiamo spedire fatture, aprire i sinistri, avere accesso alla Pec, facciamo tutto tramite Internet. È una cosa vergognosa, ma è possibile? Saremo una quindicina in tutta la zona. Stiamo cercando di portarci avanti utilizzando il cellulare ma non ti consente le stesse modalità operative della rete normale. Diventa molto complicato. Non è stata effettuata nemmeno una riparazione provvisoria, loro se la prendono con calma. È impensabile. Già una settimana è una follia, figuriamoci due mesi. E l’azienda è praticamente ferma».

L’antenna