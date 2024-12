Cavo elettrico sulla strada: traffico in tilt 

Traffico in tilt ieri sera poco prima delle 19 sulla Strada Statale 131 Dcn, chiusa al traffico dal chilometro 19 al chilometro 25, in direzione Nuoro, all’altezza del bivio di Olzai.

La chiusura è stata disposta a causa di un cavo di alta tensione pericolante che attraversa la sede stradale, rappresentando un rischio per gli automobilisti. A segnalare l’anomalia sarebbe stato proprio un automobilista che transitava e si è accorto del problema segnalando immediatamente il pericolo imminente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia Stradale e i vigili del fuoco, impegnati a lungo a mettere in sicurezza l’area e a coordinare la gestione del traffico.

La situazione ha però causato lunghe code e rallentamenti, con disagi ai viaggiatori in transito, costretti a lunghe attese per l’intervento degli addetti alla rete elettrica. Solo dopo alcune ore di attesa la situazione è tornata alla normalità. Ma quello sulla 131 Dcn, non è stata l’unico inconveniente alla circolazione registrato ieri sulle strade del Nuorese, perché in mattinata è stata chiusa al traffico per oltre un’ora la strada provinciale 58 all’uscita di Orgosolo a causa di un sinistro tra un pullman e un’automobile, senza gravi conseguenze. Mentre sulla 389 disagi alla circolazione a causa di un incidente causato da un animale vagante: anche in questo caso solo danni e nessun ferito.

