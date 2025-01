Cavo Dragone ai vertici della Nato 

Roma. L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è il nuovo presidente del Comitato militare della Nato, la massima carica militare nell’ambito dell’Alleanza, e succede all’olandese Robert Bauer. Esperto pilota, paracadutista e con la fama di lavoratore instancabile, vanta un curriculum di altissimo profilo. «La mia elezione - ha detto - rappresenta la fiducia che i miei colleghi Capi di Stato Maggiore dei Paesi Nato hanno riposto in me ma anche un consolidato riconoscimento alla rilevanza e al ruolo dell’Italia nel consesso atlantico». La carriera di Cavo Dragone, nato nel 1957 ad Arquata Scrivia nel novarese, comincia nel 1976. Doppia laurea in Scienze della Difesa e Sicurezza e Scienze Politiche. Durante il processo sul naufragio della Costa Concordia, quando era comandante dell'Accademia di Livorno, è stato nominato “perito consulente del gip”. Dal novembre 2021 al 4 ottobre 2024 è stato capo di Stato maggiore della Difesa. Da presidente dirigerà il Comitato militare alleato e sarà il principale consulente del segretario generale Mark Rutte e del Consiglio Atlantico.

