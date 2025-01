Cavo d’acciaio abusivo fissato alla falesia: sanzionati due turisti 

Avevano appena finito di fissare e tendere un cavo d’acciaio lungo duecento metri, da utilizzare in un secondo momento praticando highline, quando sono stati individuati, e sanzionati, dai barracelli della compagnia di Baunei. Si tratta di due turisti stranieri, una ragazza olandese di 30 anni e un ragazzo francese di 27 anni, residenti in Germania, che hanno dedicato la giornata di domenica a un’escursione in località “Us Piggius”, zona della costa montuosa di Baunei che domina Pedra Longa dall’alto, attraversata dalla prima tappa del Selvaggio Blu.

I due stranieri praticano lo sport che consiste nel camminare su un cavo sospeso tra due versanti rocciosi, solitamente a centinaia di metri di altezza. I barracelli hanno provveduto a multare i due giovani, ai quali hanno spiegato che nel territorio di Baunei, ricadente in un’area Sic, è proibito fissare cavi nelle rocce senza una preventiva autorizzazione. «Tutti sono i benvenuti nel nostro territorio – ha rimarcato il sindaco Stefano Monni – ma chiediamo soltanto il rispetto delle norme poste a tutela dello straordinario e fragile ecosistema presente nel nostro territorio; tra l’altro, trovandoci in area Sic a tutela delle specie protette, queste attività (posizionamento di cavi volanti, apertura di nuove vie d’arrampicata, chiodatura di vie d’arrampicata esistenti), senza l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni sono illegittime, abusive e pericolose».

